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Coahuila

Sari Pérez Cantú entrega apoyos a personas con discapacidad en Frontera

La alcaldesa Sari Pérez Cantú y el DIF Coahuila entregan sillas de ruedas y andaderas a beneficiarios.

Por Staff / La Voz - 17 septiembre, 2026 - 03:18 p.m.
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      Frontera, Coahuila; a 17 de septiembre de 2026.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú y la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, encabezaron la entrega de aparatos funcionales y la presentación de la unidad de transporte adaptado Unedif, como parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para atender las necesidades de personas con discapacidad y sus familias.

      En el evento estuvieron presentes el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller; el coordinador de Programas del DIF, Antonio Vázquez; y la directora del DIF Municipal, Karen Cadena.

      Esta jornada dio continuidad a la entrega realizada previamente en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, permitiendo completar los apoyos destinados a beneficiarios de distintas edades que no pudieron asistir al evento inicial.

      Durante la jornada se entregaron sillas de ruedas convencionales, sillas de baño, andaderas y sillas de ruedas especializadas para personas con parálisis cerebral infantil y de adulto (PCI y PCA).

      Además, se presentó oficialmente ante el municipio una nueva unidad de transporte adaptado Unedif, que permitirá facilitar los traslados de personas con discapacidad y ampliar las opciones de movilidad para quienes requieren este servicio.

      Sari Pérez Cantú destacó que mantener la coordinación con el Gobierno del Estado y DIF Coahuila permite dar seguimiento a las solicitudes de las familias y convertirlas en apoyos concretos.

      Por su parte, el DIF Frontera continuará acompañando a las familias que requieren este tipo de apoyos, manteniendo una atención cercana y trabajando en equipo para que los recursos y servicios lleguen a quienes más los necesitan.

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