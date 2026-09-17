Cabalgata y peregrinación reúnen a familias en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH.– Villa Unión fue punto de encuentro para cabalgantes, familias y visitantes que participaron en la 35ª Tradicional Cabalgata y Peregrinación al Santo Niño de Peyotes, una jornada que volvió a reunir fe, tradición y convivencia entre habitantes de distintos municipios.

El recorrido comenzó en Zaragoza y avanzó hasta Villa Unión, donde los participantes arribaron al Santuario Dulce Nombre de Jesús para continuar con las actividades religiosas de esta tradicional jornada.

A su llegada, los asistentes participaron en la celebración de la Santa Misa, oficiada por el R.P. Salvador Santos, como parte del encuentro dedicado al Santo Niño de Peyotes.

La cabalgata representa una de las tradiciones religiosas y culturales que reúnen a familias de la región, algunas de las cuales participan a caballo, mientras otras esperan el paso de los contingentes o se incorporan a las actividades en el santuario.

La 35ª edición de la cabalgata atrajo a cabalgantes y familias de la región.

Más allá del recorrido, la jornada permitió el encuentro entre habitantes de diferentes municipios, fortaleciendo una tradición que se ha mantenido durante 35 ediciones y que forma parte de la identidad de la región.

El recorrido desde Zaragoza culminó en el Santuario Dulce Nombre de Jesús.

Para las familias participantes, esta celebración representa también una oportunidad para convivir y mantener vigentes las costumbres que han pasado de una generación a otra, combinando la devoción religiosa con una tradición ecuestre profundamente arraigada en los Cinco Manantiales.