Frontera refuerza su seguridad con la entrega del Centro Integral de Protección Ciudadana
La alcaldesa Sari Pérez Cantú subraya la importancia de la seguridad para las familias de Frontera.
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Frontera, Coah.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo la coordinación y la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro-Desierto.
La alcaldesa destacó que este tipo de inversiones son fundamentales para mantener la tranquilidad de las familias y seguir fortaleciendo las condiciones de seguridad en Frontera y en toda la región.
"Para las familias, la seguridad se traduce en poder salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y vivir con tranquilidad. Por eso reconocemos el trabajo y la decisión del gobernador Manolo Jiménez Salinas de seguir fortaleciendo este tema en todas las regiones de Coahuila", señaló.
Pérez Cantú resaltó que municipios seguros generan confianza y mejores condiciones para atraer inversiones, impulsar la actividad económica y abrir nuevas oportunidades para las familias.
Con la puesta en marcha de este nuevo Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, Frontera y los municipios de la región Centro-Desierto cuentan con una herramienta más para fortalecer la vigilancia, la coordinación y la capacidad de respuesta.
Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los municipios de la región Centro-Desierto, para fortalecer el modelo de seguridad que mantiene a Coahuila como el estado más seguro del norte del país.