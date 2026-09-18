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Coahuila

Sari Pérez Cantú entrega mobiliario escolar en Frontera

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destaca la importancia de la colaboración entre gobierno y empresas.

Por Staff / La Voz - 18 septiembre, 2026 - 05:18 p.m.
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      Frontera, Coah.- Con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios destinados al aprendizaje y desarrollo de las y los estudiantes, el gobierno municipal que preside la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en colaboración con la empresa Iron Cast, realizó la entrega de mobiliario y equipo deportivo a la Escuela Secundaria General No. 2 Ignacio Zaragoza.

      La aportación incluyó 98 sillas para la sala audiovisual, además de material deportivo para la práctica de disciplinas como fútbol, basquetbol y voleibol, recursos que permitirán contar con mejores herramientas para las actividades académicas, recreativas y deportivas.

       

      Durante el encuentro, representantes de Iron Cast, entre ellos el director de la planta Frontera, Armando Garza Arizpe, destacaron su disposición para colaborar con el municipio y contribuir a la formación de las nuevas generaciones, incluyendo actividades que permitan a los estudiantes conocer el trabajo que se desarrolla en la industria y despertar su interés por áreas como la ingeniería.

      La alcaldesa estuvo acompañada por personal docente de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza, así como cuerpo edilicio de directores y coordinadores.

       

      Sari Pérez Cantú agradeció a Iron Cast por su compromiso con Frontera y reconoció que la suma de esfuerzos entre sociedad, empresas y gobierno permite atender más necesidades. Además, reiteró que su administración seguirá trabajando de la mano con el sector productivo para que Frontera siga avanzando con orden y rumbo.

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