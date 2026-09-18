Saltillo evalúa protocolos en Simulacro Nacional 2026: incendio en edificios

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 450 servidores públicos y usuarios participaron en el Simulacro Nacional 2026, en el que autoridades evaluaron los protocolos de respuesta ante un incendio en cuatro edificios de Saltillo.

El ejercicio se realizó de manera coordinada con la participación de Protección Civil de Saltillo, Bomberos Saltillo y brigadistas de distintas dependencias.

Entre las instituciones involucradas estuvieron la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, la Delegación Sureste de la Fiscalía General del Estado, el Servicio Médico Forense y Servicios Periciales.

Como parte de la actividad se planteó un escenario hipotético de incendio que permitió activar los protocolos de emergencia y revisar la coordinación entre las áreas encargadas de atender una contingencia.

En el simulacro participaron tanto trabajadores de las instituciones como personas que se encontraban en los inmuebles para realizar algún trámite o utilizar los servicios.

Las autoridades señalaron que estos ejercicios permiten fortalecer la preparación de servidores públicos, brigadistas y usuarios, además de detectar áreas de oportunidad en los procedimientos de evacuación y atención ante una emergencia real.