Hombre de la tercera edad es encontrado sin vida en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, Coah. - Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida sobre la vía pública, en el cruce de la calle Justo Sierra y el bulevar Gustavo Díaz Ordaz.

El hallazgo ocurrió este viernes, luego de que se reportara la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al hombre, pero tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad del fallecido.

El hombre vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de vestir color guinda y tenis negros con rojo. A un costado de su cuerpo también fue localizado un bastón metálico.

Las características de la vestimenta y los objetos encontrados fueron registradas por las autoridades para contribuir a su posterior identificación.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena mientras se esperaba la intervención de las autoridades ministeriales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Agentes de investigación y personal de Servicios Periciales quedaron a la espera de realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado para continuar con el procedimiento legal y establecer oficialmente la identidad de la persona.