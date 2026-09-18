Saltillense Jazmín Lira participa en reality de Netflix Habilidad Física 100

SALTILLO, COAH.- La fisicoculturista saltillense Jazmín Josefina Lira Flores forma parte de los 100 participantes de "Habilidad Física 100: México", reality deportivo de Netflix que reúne a competidores de distintas disciplinas para someterlos a exigentes pruebas físicas.

La primera temporada se estrenó el 16 de septiembre de 2026 y ya está disponible en la plataforma. El programa busca determinar quién posee el físico más completo mediante desafíos que ponen a prueba capacidades como fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y estrategia.

Lira Flores compite en la categoría Women´s Physique de la IFBB Pro League y, además de su trayectoria como fisicoculturista profesional, se desempeña como médica, entrenadora y especialista en nutrición deportiva.

Entre sus principales logros destaca el campeonato absoluto de Mr. México 2018, antecedente que forma parte de la trayectoria deportiva con la que llega a esta competencia.

La participación de la saltillense representa un nuevo escenario para su carrera, al trasladar su experiencia en el fisicoculturismo a un formato en el que los competidores deben responder a retos físicos y estratégicos frente a participantes de diferentes especialidades.

Con su incorporación al elenco de "Habilidad Física 100: México", Jazmín Lira lleva la representación de Saltillo a una producción de alcance internacional.