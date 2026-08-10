Sari Pérez Cantú ofrece curso-taller para agricultores en Frontera

Frontera, Coah.- Atenta a las necesidades de las familias del campo, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el gobierno del estado y la federación, llevó a cabo un curso-taller de capacitación para brindar herramientas prácticas y sustentables a los agricultores y fortalecer la productividad de sus cosechas de manera amigable con el medio ambiente.

El evento se realizó en el ejido 8 de Enero y contó con la presencia del director de Servicios Primarios, Raúl Isaac Cárdenas; el director de Desarrollo Rural, Ricardo Rodríguez; Juan Antonio Velasco Lozano, coordinador de la región centro en la Secretaría de Desarrollo Rural, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; y Juan Pablo Colima, jefe del CADER Monclova.

El taller se centró en el control agroecológico de plagas y la elaboración de vermicomposta. Los especialistas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro explicaron cómo el uso de lombriz roja californiana y trampas a base de melaza permite reducir significativamente la dependencia de insecticidas químicos costosos y riesgosos para la salud. Los asistentes realizaron prácticas directas para la elaboración de trampas y aprendieron a generar su propio abono orgánico a bajo costo.

A la capacitación asistieron productores de los ejidos 8 de Enero, La Cruz y Frontera, además de participantes del municipio vecino de San Buenaventura. Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo rural sustentable, generando ahorros reales en la economía de los agricultores y protegiendo los recursos naturales de la región.