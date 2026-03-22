Gobierno de Monclova realiza descacharrización para prevenir enfermedades

Monclova, Coah.- Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con la participación activa de la ciudadanía, el alcalde Carlos Villarreal Pérez impulsa la campaña "Monclova Limpio y Con Valor", una estrategia enfocada en mejorar la imagen urbana y promover entornos más limpios y saludables en todos los sectores del municipio.

A través de la Dirección de Servicios Primarios, desde el inicio de esta campaña, el pasado 4 de marzo, se han retirado más de 6 toneladas de cacharros, resultado del esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía para mantener espacios dignos y prevenir riesgos a la salud.

Como parte de estas acciones, durante la semana se realizó la limpieza de 13 áreas verdes y jornadas de descacharrización en ocho colonias, eliminando posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Los trabajos se llevaron a cabo en Zona Centro, Buenos Aires, Ampliación Las Flores, 21 de Marzo, Los Cedros, Barrera, Francisco I. Madero y Héroes del 47.

Estas acciones forman parte de ´La Ola Monclovense´, una estrategia permanente que impulsa el Gobierno Municipal para mantener una mejor imagen urbana en Monclova, mediante labores continuas de limpieza, recolección, saneamiento ambiental y participación ciudadana, contribuyendo a que la ciudad cuente con espacios públicos más ordenados, seguros y dignos para todas las familias.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de la participación ciudadana y el trabajo coordinado para lograr resultados positivos en beneficio de la comunidad: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con paso firme para mantener una ciudad limpia y saludable. La participación de la ciudadanía es fundamental para lograr estos resultados; juntos estamos construyendo una mejor Monclova".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando, en coordinación con el Gobierno del Estado, acciones que fortalezcan la salud pública, mejoren los servicios y eleven la calidad de vida de las y los monclovenses.