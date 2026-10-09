Alcaldesa Sari Pérez Cantú impulsa ganadería con sementales en Castaños

La alcaldesa acompañó a sus homólogos de la Región Centro y al secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, en el arranque del programa de mejoramiento genético en Castaños.

Frontera, Coahuila; a 9 de octubre de 2026.- Con un entusiasta respaldo a los productores locales y un claro compromiso con el sector pecuario, la alcaldesa Sari Pérez Cantú estuvo presente en la entrega de sementales para la mejora genética en la Asociación Ganadera Local de Castaños, acompañando al secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

Acompañada por alcaldes y alcaldesas de la Región Centro, la edil apoyó esta importante jornada donde se entregaron alrededor de 40 toros de razas de alta calidad como Angus, Charolais y Brangus, reafirmando que el fortalecimiento del sector primario es una prioridad clave dentro de su agenda para el desarrollo integral de las comunidades rurales de Frontera.

Durante el evento, la alcaldesa, el secretario de Desarrollo Rural, productores y las autoridades recorrieron los corrales de la Asociación Ganadera para examinar de cerca a los ejemplares de primer nivel, constatando la excelencia del ganado que reforzará los hatos de la región y reafirmando que el impulso directo a las familias del campo es fundamental para el progreso rural.

En su mensaje, se extendió un sincero reconocimiento al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por su permanente apoyo al sector rural, asegurando que estos programas de fortalecimiento genético y sanidad animal continúan transformando de manera positiva la productividad de los ganaderos de la entidad.

Finalmente, se destacó la incansable labor de los diversos productores pecuarios de la Región Centro de Coahuila, motivándolos a seguir trabajando en equipo para consolidar un campo mucho más fuerte, productivo y lleno de oportunidades para todas las familias rurales.