Gobierno de Coahuila ofrece talleres de capacitación en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsa el desarrollo profesional y emprendedor de las y los fronterenses, acercando oportunidades de capacitación que les permitan aprender nuevos oficios, fortalecer su economía familiar y abrir camino a sus propios proyectos productivos.

A través de la Dirección de Desarrollo Social y en coordinación con el Gobierno del Estado, mediante el ICATEC, se pusieron en marcha nuevos talleres gratuitos de capacitación laboral. Las actividades iniciaron en la colonia Héroe de Nacozari, "La Maquinita", con el curso de Gastronomía.

En esta capacitación participan 15 alumnas y alumnos, quienes reciben formación de la chef profesional Cynthia Pamela Blanco. De manera simultánea, en las instalaciones del ICATEC Frontera arrancó el taller de Barbería, impartido por la instructora Irasema Escalante, también con 15 participantes.

La alcaldesa fue acompañada por el director de Desarrollo Social, Luis Martínez, quien explicó que ambos talleres contemplan 10 sesiones de tres horas, para completar 30 horas de formación, distribuidas en dos sesiones por semana durante un mes y medio. Las capacitaciones son totalmente gratuitas gracias al convenio de colaboración 50-50 entre el Estado y el Municipio.

Con estas acciones, Sari Pérez Cantú refrenda su compromiso de mantener una administración cercana y generadora de oportunidades, impulsando herramientas que permitan a las familias fronterenses prepararse, emprender y mejorar sus ingresos. Así, se fortalece el talento local y se construye un Frontera con más oportunidades para todos.