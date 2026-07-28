Alcaldesa Sari Pérez Cantú asegura control de gusano barrenador en Frontera

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú, a través de las direcciones de Salud Municipal y Fomento Agropecuario, confirmó que el caso de gusano barrenador detectado en un bovino del ejido Pozuelos de Arriba no es un brote nativo de Frontera, sino que fue importado por el propietario desde otro estado.

El director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, explicó que al ser el primer caso registrado en la zona, el protocolo exigió poner al animal en cuarentena inmediata y bajo vigilancia constante. Destacó la importancia de notificar de manera oportuna a la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, ya que la mosca de esta plaga puede volar hasta 250 kilómetros en busca de animales para ovipositar, por lo que la atención temprana de cualquier miasis es fundamental.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que se estableció un cerco sanitario para aislar la afección. La lesión, ubicada en un cuerno, fue tratada exitosamente con larvicidas para eliminar la plaga. En coordinación con inspectores sanitarios del Estado, se realizaron barridos de revisión en seis ejidos de la localidad, con resultados completamente negativos en el resto del hato.

El Gobierno Municipal asegura que la situación está bajo control y exhorta a los ganaderos a vigilar su ganado y reportar cualquier herida sospechosa para recibir atención oportuna. Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de proteger la salud animal y el patrimonio ganadero de sus ejidos, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales.