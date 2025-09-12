Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera Mega Brigada 'Juntos por tu Salud' en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, comprometida con la salud de las familias fronterenses, encabezó la Mega Brigada ´Juntos por tu Salud´ que se llevó a cabo en la colonia Diana Laura. El evento se realizó en el marco de la Semana Nacional de Salud, sumando esfuerzos entre el Gobierno Municipal, el DIF Coahuila, el DIF Municipal, la Secretaría de Salud, el programa ´Mejora Coahuila´ y el Club Rotario de Monclova.

Desde temprana hora, cientos de habitantes acudieron a la cita en la calle Juan Pablo Rodríguez de la Fuente, donde se instalaron módulos con servicios médicos y sociales gratuitos. La alcaldesa resaltó que estas acciones forman parte de un trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez y con el DIF Estatal, y buscan llevar atención directa y oportuna a las colonias que más lo requieren.

Entre los servicios brindados destacaron las consultas médicas generales, detección de enfermedades crónicas, valoración dental, citologías cervicales, mastografías, salud reproductiva, promoción de estilos de vida saludable, cortes de cabello, entrega de ropa en apoyo a las familias vulnerables, además de un módulo de protección animal, según lo dio a conocer el director de Salud Municipal, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija. Cabe destacar que todos los servicios fueron gratuitos y abiertos a toda la comunidad.

Durante la jornada se atendieron a más de 300 personas, entre ellas gran cantidad de niños y madres de familia que recibieron consultas y medicamentos gratuitos. Los módulos de mastografías y Papanicolaou registraron una alta demanda, lo que reafirma la importancia de estos estudios en la prevención de enfermedades.

Para Pérez Cantú, la salud es un derecho prioritario, por lo que el Gobierno Municipal continuará impulsando brigadas y programas de atención integral, en coordinación con las instancias estatales y federales. "Nuestro compromiso es claro: Frontera con familias sanas y con oportunidades para todos", afirmó la alcaldesa.