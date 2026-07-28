Sari Pérez Cantú supervisa obras de bacheo en Frontera

Frontera, Coah.- Con una inversión anual cercana a los 14 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene en marcha un amplio programa de bacheo y rehabilitación de vialidades, enfocado en atender los daños ocasionados por las recientes lluvias y mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por las principales calles y avenidas de la ciudad.

Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de recarpeteo sobre la avenida Victoriano Cepeda, donde se rehabilitaron 14 mil 900 metros cuadrados de superficie, además de mil 500 metros cuadrados de nivelación, utilizando alrededor de 700 metros cúbicos de carpeta asfáltica para garantizar una mayor durabilidad de la obra y mejores condiciones de circulación.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisó personalmente el desarrollo de los trabajos para verificar que se ejecutaran con la calidad requerida y conforme a lo programado. Durante el recorrido estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno de la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, con quien constató el avance de las labores y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura vial del municipio. La edil agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar la infraestructura vial al siguiente nivel.

Asimismo, la presidenta municipal inspeccionó las obras de bacheo que se realizan sobre la calle Emilio Carranza, donde se atendió una superficie de aproximadamente 14 metros cuadrados, luego de que vecinos del sector reportaran el deterioro de la carpeta asfáltica a consecuencia de las precipitaciones registradas en las últimas semanas.

La administración municipal informó que el programa de bacheo continuará desarrollándose en vialidades primarias y secundarias de Frontera, atendiendo de manera prioritaria los reportes ciudadanos y las zonas con mayor flujo vehicular, con el propósito de ofrecer calles más seguras, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de las familias fronterenses.