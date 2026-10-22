Sari Pérez Cantú supervisa electrificación en la colonia Diana Laura

Frontera, Coah.- Con profundo agradecimiento, vecinos de la colonia Diana Laura recibieron a la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien acudió para supervisar personalmente los trabajos de electrificación en dos de sus calles. Durante el emotivo encuentro, los colonos expresaron su reconocimiento a la edil por responder de forma oportuna a esta prioritaria solicitud que brindará mayor seguridad a sus hogares.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, la munícipe constató los avances de la obra, los cuales incluyen en la calle Lázaro Cárdenas la instalación de 237 metros lineales de media tensión, 158 de baja tensión, un transformador de 37.5 kVA y 12 muretes. Mientras tanto, en la calle Juan Escutia se colocan 209 metros lineales de media tensión, 160 de baja tensión, un transformador de 37.5 kVA y 14 muretes.

Esta trascendental acción resalta una vez más el incansable trabajo y liderazgo de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien se ha caracterizado por encabezar un gobierno de territorio, cercano a las necesidades reales de las familias. Su constante presencia en las colonias asegura que cada proyecto de infraestructura social se desarrolle con la más alta calidad, transparencia y celeridad en beneficio directo de la población.

Las y los vecinos reiteraron su satisfacción por la respuesta tan rápida y efectiva de la administración municipal, destacando que el liderazgo de la presidenta municipal devuelve la confianza en sus autoridades. Con este proyecto integral de electrificación e iluminación, el sector no solo gana mejor visibilidad, sino también un entorno digno y apto para el desarrollo armónico de todas las familias de la localidad.

La edil reafirmó su firme compromiso de seguir impulsando el progreso en cada rincón del municipio. Pérez Cantú enfatizó que continuará trabajando con el mismo dinamismo y entrega, llevando más y mejores servicios básicos para consolidar la modernización urbana y la prosperidad que merecen los habitantes de la colonia Diana Laura.