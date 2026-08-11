Sari Pérez Cantú supervisa obras de rehabilitación en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisó nuevamente los trabajos de rehabilitación del paso a desnivel Soledad-Almadén, donde constató el avance en la aplicación de la nueva carpeta asfáltica, como parte de la intervención integral de esta importante vialidad.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, la presidenta municipal realizó un recorrido por la zona para verificar personalmente el desarrollo de los trabajos, luego de las etapas de resane, pintura y preparación de la superficie para retirar el pavimento deteriorado.

El paso a desnivel, ubicado en un punto importante para la movilidad de la ciudad y la conexión con el sector industrial, no recibía atención integral desde hace 25 años. La obra contempla la rehabilitación del pavimento, banquetas, pintura y un nuevo sistema de iluminación, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de seguridad para automovilistas y peatones.

Actualmente, los trabajos presentan un avance importante y se encuentran en su etapa final. Una vez concluidos los últimos detalles de resane y pintura, el paso podrá ser utilizado nuevamente en mejores condiciones.

Durante el recorrido, vecinos del sector reconocieron que esta era una obra que hacía falta y expresaron su satisfacción por ver finalmente trabajos de rehabilitación en un punto que utilizan diariamente. Sari Pérez Cantú señaló que la supervisión directa de las obras permite conocer de primera mano los avances y atender oportunamente cualquier detalle, reiterando que el Gobierno Municipal seguirá trabajando para mejorar calles, avenidas y espacios públicos de Frontera, con orden, rumbo y cercanía con las familias.