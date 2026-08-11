Castaños celebra el Mes del Adulto Mayor con brigada de atención

Castaños, Coah.- Como parte de las actividades de agosto, Mes del Adulto Mayor, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, llevó a cabo una brigada de atención a los abuelitos del Asilo Nueva Esperanza.

La jornada se realizó en coordinación con mujeres que participan en el Segundo Taller de Empoderamiento, así como con ICATEC, Centro LIBRE e Instancia Municipal de la Mujer, sumando esfuerzos para brindar atención y bienestar a las personas adultas mayores.

Además de ofrecer el servicio de corte de cabello, las participantes convivieron con las adultas mayores del asilo, compartieron un pequeño refrigerio y realizaron la entrega de artículos de higiene personal.

Ante esto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que el acompañamiento a los adultos mayores es una tarea permanente desde el inicio de su administración, por lo que se continuará impulsando acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida y fortalecer los vínculos con este sector de la población.

"Nuestros adultos mayores merecen todo nuestro cariño, respeto y atención. Agosto es un mes para reconocerlos, pero para nosotros el compromiso es permanente; queremos estar cerca de ellos, escucharlos, acompañarlos y brindarles el apoyo que necesitan", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que este tipo de actividades permiten llevar servicios directamente a quienes más lo requieren, pero también generan espacios de convivencia que contribuyen a que las personas adultas mayores se sientan acompañadas, valoradas y queridas.

Agradeció la disposición de las instituciones y mujeres participantes por sumarse a estas acciones, pues la colaboración permite ampliar los beneficios y generar jornadas con un sentido más humano y cercano.

Autoridades municipales de Castaños refrendaron el compromiso de mantenerse al pendiente de los adultos mayores del municipio, así como de continuar gestionando y promoviendo actividades de atención, convivencia y apoyo durante todo el año.