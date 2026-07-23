Sari Pérez Cantú supervisa operativo Escuela Segura en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisó el operativo "Escuela Segura", que mantiene vigilancia permanente en los planteles educativos del municipio durante el periodo vacacional, con el objetivo de proteger las instalaciones escolares y prevenir actos de vandalismo.

Acompañada por elementos de la Policía Escolar, Seguridad Pública Municipal y corporaciones de apoyo, la alcaldesa constató las acciones que se realizan desde el inicio del receso escolar, privilegiando la prevención, la presencia en territorio y la respuesta oportuna ante cualquier incidente.

La comandante de la Policía Escolar, Antonia Rodríguez, informó que se realizan recorridos diarios en escuelas públicas y privadas, mientras que durante las noches la vigilancia se refuerza con la Policía Preventiva, manteniendo una cobertura permanente en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad.

Como parte de esta estrategia, continúa la participación de la ciudadanía a través de los grupos de WhatsApp "Vecino Vigilante", herramienta que ha permitido atender reportes oportunos, prevenir daños a los planteles y contribuir a la recuperación de diversos artículos.

Sari Pérez Cantú reiteró que la protección de las escuelas es una prioridad para su administración, ya que representan espacios fundamentales para la formación de niñas, niños y jóvenes. Por ello, el operativo permanecerá activo durante todo el periodo vacacional en los 53 planteles públicos del municipio, además de brindar apoyo a instituciones privadas incorporadas a esta estrategia, con el objetivo de mantener saldo blanco y ofrecer tranquilidad a las familias fronterenses.