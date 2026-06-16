Sari Pérez supervisa daños por lluvias en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó los recorridos de supervisión y atención en las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en Frontera, acompañada por Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila.

La alcaldesa informó que todas las dependencias municipales están trabajando en territorio. Personal de confianza y sindicalizado participa en labores de limpieza de calles y viviendas, retiro de lodo, desazolve y atención a la población. Además, se desplegó maquinaria pesada, camiones de carga e hidrolavadoras para restablecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

También se entregaron kits de limpieza con artículos de primera necesidad, además de despensas, agua potable y alimentos para las familias damnificadas. De manera paralela, brigadas de Salud, Obras Públicas y Servicios Primarios realizan acciones de saneamiento, desinfección y evaluación de daños para prevenir riesgos.

El coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, participó junto con las brigadas de apoyo, mientras que los equipos encabezados por Gabriel Elizondo colaboraron en la atención de las necesidades más urgentes en colonias como Independencia, Guadalupe Borja, Bellavista, Zona Centro y 10 de Mayo.

Sari Pérez destacó que los trabajos continuarán hasta concluir las labores de limpieza y recuperación de las áreas afectadas. Se mantiene la entrega de colchonetas, catres y diversos apoyos para las familias que así lo requieran. "La prioridad es nuestra gente. Seguiremos en las colonias, acompañando a las familias, atendiendo sus necesidades en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que la recuperación llegue a cada hogar afectado", señaló la alcaldesa.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá presencia permanente en los sectores afectados, en coordinación con las distintas instituciones, para brindar apoyo, protección y acompañamiento a las familias fronterenses.