Frontera recibe el Mercadito Para Adelante: Sari Pérez promueve el reciclaje

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú, junto a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, ingeniera Liliana Salinas Valdés, arrancaron la jornada del Mercadito Para Adelante, programa que llegó al municipio para promover el reciclaje y, al mismo tiempo, brindar a las familias productos útiles para el hogar. Ambas destacaron la importancia de sumar esfuerzos en acciones que benefician directamente a la ciudadanía.

La presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, y la directora del organismo, Karen Cadena, llevaron a cabo la coordinación de esta actividad, que representa la segunda ocasión en que el Mercadito Para Adelante llega al municipio, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado y DIF Coahuila.

Durante la jornada, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de llevar materiales reciclables como papel, plástico, aluminio y vidrio, así como botellas y otros artículos acumulados en sus hogares, para posteriormente canjearlos por productos de la canasta básica, artículos de limpieza e higiene personal.

Sari Pérez resaltó que esta estrategia representa una manera práctica de fomentar una cultura de reciclaje y limpieza, al tiempo que se apoya la economía de las familias. Además, señaló que retirar materiales y cacharros de los hogares ayuda a prevenir focos de infección y espacios que puedan favorecer la proliferación de mosquitos.

La actividad se desarrolló en la colonia Occidental, donde las familias pudieron participar hasta las 2 de la tarde. Con el respaldo de Liliana Salinas y DIF Coahuila, Sari Pérez Cantú refrendó su compromiso de trabajar coordinadamente para acercar programas que generan beneficios y oportunidades para las familias de Frontera.