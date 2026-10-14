Sari Pérez inicia rehabilitación de drenaje en Frontera: mejoran servicios en colonia Americana

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Americana, en respuesta a las necesidades planteadas por las familias del sector.

La obra permitirá renovar la infraestructura sanitaria en dos tramos de la calle: uno entre Miguel Blanco y Leona Vicario, y otro entre Pánuco y Leona Vicario. En conjunto, los trabajos incluyen la instalación de más de 242 metros lineales de tubería de PVC de ocho pulgadas, la renovación de 37 descargas domiciliarias y la construcción de seis pozos de visita. El proyecto también contempla excavaciones, interconexiones a la línea general y la reposición del pavimento intervenido, con el propósito de mejorar la conducción de las aguas residuales y las condiciones sanitarias de la zona.

Durante el arranque, Sari Pérez destacó la importancia de escuchar a las familias y dar seguimiento a sus solicitudes, incluidas aquellas relacionadas con servicios que no siempre están a la vista, pero que son fundamentales para el funcionamiento de los hogares.

La alcaldesa estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el regidor de Aguas y Saneamiento, Carlos Siller Beltrán; el director general de SIMAS, Eduardo Campos Villarreal; y el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González, además de integrantes del Cabildo, personal municipal, representantes de Mejora y vecinos de la colonia.

Sari señaló que su administración continuará trabajando en territorio para atender las necesidades de las colonias, dar seguimiento a las obras y supervisar su ejecución. Reiteró que el objetivo es responder a las solicitudes ciudadanas con acciones concretas y mejorar los servicios que las familias utilizan todos los días.

Con esta obra, el gobierno municipal avanza en la atención de la infraestructura sanitaria de la colonia Americana, para seguir mejorando los servicios en todos los sectores de Frontera con orden y rumbo.