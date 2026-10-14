IEC de Coahuila avanza en la integración de comités municipales

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se prepara para formalizar la integración de los comités municipales que participarán en la organización del próximo proceso electoral, luego de concluir las entrevistas a las personas aspirantes y avanzar en la asignación de los perfiles que ocuparán estos espacios.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del organismo, informó que la etapa de entrevistas terminó el pasado lunes y que actualmente se trabaja en la conformación de los equipos municipales, cuyos nombramientos serán puestos a consideración del Consejo General en su próxima sesión.

Indicó que el instituto también cuenta con los inmuebles donde operarán estos órganos, por lo que, aseguró, la preparación avanza conforme a los plazos previstos en el calendario electoral. "Estamos ahorita por resolver el tema de las personas que integran los comités municipales. Ya tenemos también los inmuebles, estamos preparados para esto. Estaremos nombrando próximamente, en la siguiente sesión del Consejo General, a las personas que integran los comités", señaló.

En otro tema, Rodríguez Fuentes explicó que la designación de quien encabezará la presidencia del IEC corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), instancia que deberá elegir entre las 18 personas aspirantes que continúan en el procedimiento, luego de cumplir con la fase de entrevistas.

De acuerdo con lo previsto, el INE sesionaría hacia finales de octubre para resolver el nombramiento, debido a que la persona seleccionada deberá rendir protesta a más tardar el próximo 3 de noviembre. El presidente del IEC sostuvo que las actividades relacionadas con la preparación electoral avanzan sin contratiempos y que

Añadió que el objetivo es contar con los comités municipales debidamente integrados y en condiciones de cumplir las tareas que les corresponderán durante la organización de los comicios.