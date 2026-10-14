Castaños: Yesica Sifuentes impulsa curso de pastelería para mujeres

Castaños, Coah.– Con la finalidad de impulsar el emprendimiento, el autoempleo y el desarrollo económico de las mujeres, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), llevó a cabo el cierre del curso de pastelería impartido en la colonia Independencia.

La capacitación permitió a las participantes adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en la elaboración de productos de pastelería, herramientas que pueden convertirse en una oportunidad para iniciar un negocio propio y contribuir a la economía de sus hogares.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para que las mujeres descubran sus capacidades, fortalezcan sus conocimientos y encuentren nuevas alternativas para salir adelante.

Señaló que su administración mantiene el compromiso de acercar programas de capacitación a las colonias, facilitando el acceso al aprendizaje y promoviendo oportunidades que puedan traducirse en mejores condiciones de vida para las familias de Castaños.

Asimismo, Sifuentes Zamora resaltó la importancia del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las mujeres, mediante herramientas que favorezcan su independencia económica y les permitan convertir sus habilidades en proyectos productivos.

"Quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de quienes concluyeron esta etapa de aprendizaje, al señalar que cada conocimiento adquirido puede representar el primer paso para emprender, generar ingresos y alcanzar nuevas metas personales y familiares" finalizó la edil.

El curso fue impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), bajo la dirección de Liz Garza, institución que contribuye a la formación de personas mediante alternativas de capacitación para el trabajo.

Durante el cierre se reconoció el talento y la perseverancia de las y los participantes, quienes demostraron que la preparación y las ganas de superarse pueden abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Con estas acciones, se busca promover la capacitación como una herramienta para el emprendimiento y el desarrollo de las mujeres, acercando oportunidades que les permitan avanzar y construir un mejor futuro para ellas y sus familias.