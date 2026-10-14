Javier Díaz González avanza en el programa de alumbrado público en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que avanza conforme a lo planeado el programa de rehabilitación de alumbrado público en los ejidos del municipio, esquema en el que participan de manera coordinada la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Servicios Públicos, con el apoyo del Gobierno del Estado.

"Implementamos este programa porque contar con espacios mejor iluminados significa mayor seguridad, mejor movilidad y mejores condiciones para quienes habitan y trabajan en los diferentes ejidos de Saltillo", comentó Javier Díaz.

El edil dio a conocer que, hasta el momento, se han concluido las labores en los ejidos Chapula, Derramadero, El Pino, Las Pailas, Providencia, Rancho Nuevo, Refugio de las Cajas, San Blas, San Juan de la Vaquería, Santa Rita, Santa Teresa de los Muchachos, Benito Juárez, El Mezquite, El Salitre, Guadalupe Victoria, Jazminal, Las Mangas, Potrero de San Pedro y Punta de Santa Elena.

Díaz González comentó que en su administración municipal se siguen implementando acciones para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el campo de Saltillo.

El presidente municipal agradeció a las diferentes áreas del municipio, así como del Estado, que se involucran en esta y en el resto de las acciones que están en marcha en los ejidos de la capital de Coahuila.

El alcalde reiteró que este programa llegará a las 106 comunidades rurales que existen en el municipio de Saltillo, con el fin de mejorar el alumbrado público en esos sitios, en beneficio de las familias que ahí habitan.

El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, agradeció al alcalde Javier Díaz González por apoyar las acciones en el campo y recordó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en equipo con productores, este año se habrán destinado 110 millones de pesos en programas sociales y de infraestructura a los ejidos de Saltillo.

El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, apuntó que están contempladas 2,374 revisiones de luminarias, con el fin de realizar reparaciones, sustituciones y demás acciones que mejoren este servicio público en los ejidos.

Soberón Rodríguez comentó que, con este propósito, se trazaron 10 rutas diferentes para hacer más eficiente la revisión y reparación de las luminarias por parte de las cuadrillas.