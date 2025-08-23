"Se salvó de milagro": Párroco volcó en la carretera 57

CASTAÑOS, COAH. – La mañana de este sábado, la fe y la suerte parecieron estar del lado del párroco Francisco Cortez , quien protagonizó una espectacular volcadura en la carretera federal 57 , a la altura del kilómetro 125 , de la cual salió prácticamente ileso , pese a lo violento del accidente .

El sacerdote se dirigía hacia Monclova , procedente de la capital del Estado , cuando repentinamente perdió el control de su vehículo particular . El KIA negro se salió de la carpeta asfáltica y terminó volcado, recostado sobre uno de sus costados, generando momentos de pánico entre automovilistas que presenciaron el siniestro.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Castaños acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria , confirmando que, de forma sorprendente, el religioso solo sufrió lesiones menores que no ameritaron traslado hospitalario .

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del accidente y coordinaron el retiro del vehículo dañado , además de mantener el control del tráfico para evitar otro incidente en esta peligrosa rúa .