Se une Castaños a mejora de servicios

CASTAÑOS, COAH.- El tesorero de Castaños Juan Antonio Campuzano asistió en representación del Alcalde al primer Foro Estatal de Asociaciones Público-Privadas para unir fuerzas con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y convertirlas en el motor de mejoramiento de los servicios públicos en todo el Estado.

Fue en la Ciudad Universitaria de la UAdeC en la ciudad de Ramos Arizpe en donde se congregaron este miércoles alcaldes y funcionarios de los 38 municipios del Estado para estrechar lazos de cooperación tanto con el gobierno estatal como con representantes de la iniciativa privada para establecer una estrategia de mutuo apoyo que permita resolver los distintos retos que enfrenta la entidad a través de este modelo de financiamiento gubernamental.

Durante el evento el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció la labor emprendida por Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Inversión Pública Productiva, para visitar cada uno de los municipios de Coahuila y recopilar los proyectos, prioridades y necesidades de cada Ayuntamiento para abarcarlos dentro de esta sinergia.

Explicó que en muchas ocasiones las administraciones municipales aunque cuentan toda la intención de dar solución a diversos problemas de sus comunidades, estas no se llegan a concretar por insuficiencia presupuestaria o falta de apoyo privado u estatal.

Es por ello que se ha establecido trabajar a través de Asociaciones Público-Privadas para que los municipios puedan enfrentar y dar solución a sus retos y problemas más grandes y prioritarios a través de obras trascendentales que sean financiadas en conjunto.

"Muchos ayuntamientos se topan con problemas imposibles de resolver en el lapso de una sola administración, para quienes dando soluciones conurbadas creo que podemos dar un muy buen resultado entre todos y para lo que ofrezco las capacidades de mi Gobierno y la posibilidad de entrar en los temas financieros con ustedes para aterrizar proyectos bien cimentados", resaltó el Gobernador.

"A diferencia de otras entidades federativas aquí lo que buscamos es que resuelvan las prioridades de nuestros municipios y se logre la suficiencia presupuestaria en cada uno de los ayuntamientos, para lo cual vamos a dejar de lado cualquier diferencia de colores y vamos a fortalecer las coincidencias que tenemos, porque no digo que el Estado tenga mucha suficiencia presupuestaria pero nunca me he rajado para resolver los problemas de Coahuila", esgrimió.