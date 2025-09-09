Autoridades de Cuatro Ciénegas se unen en Semana Nacional de Salud Pública

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud de la ciudadanía, este martes se dio inicio a la Brigada de Salud de la Semana Nacional de Salud Pública, con la participación de autoridades locales y la comunidad.

El arranque de la jornada contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas, en representación del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, así como de la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina, y otras autoridades locales, quienes respaldaron a las familias que acudieron a la brigada.

Durante el evento, el Departamento de Salud Municipal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 05, ofreció una amplia gama de servicios gratuitos enfocados en la prevención y promoción de la salud, incluyendo: chequeos médicos preventivos, medición de presión arterial y glucosa, vacunación y aplicación de dosis de refuerzo, además de módulos informativos sobre alimentación saludable y hábitos de vida activa.

El Alcalde Víctor Leija Vega destacó que estas acciones buscan no solo atender de manera inmediata las necesidades de salud de la población, sino también fomentar la cultura de la prevención y el autocuidado entre niños, jóvenes y adultos.

"Nuestro compromiso es cercano con la ciudadanía, manteniendo acciones que garanticen la salud y el bienestar de todas las familias de Cuatro Ciénegas. Estas brigadas son un ejemplo de cómo trabajamos día a día para proteger lo más valioso: la salud de nuestros habitantes", señaló el alcalde.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal refuerza su labor de impulsar programas de salud preventiva y acompañar a la comunidad en la construcción de hábitos saludables que contribuyan a una mejor calidad de vida.