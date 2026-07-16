Entregan sementales para mejorar la genética ganadera

Productores ganaderos de la Región Centro fueron beneficiados con la entrega de 98 sementales de distintas razas mediante el Programa de Mejoramiento Genético que impulsa el Gobierno de Coahuila en San Buenaventura para fortalecer la calidad del hato y elevar la competitividad del sector.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que este año aumentó considerablemente la demanda de apoyos, reflejo del interés de los productores por mejorar sus hatos, especialmente tras las recientes lluvias que favorecieron las condiciones del campo.

Estuvieron disponibles ejemplares de razas como Angus, Charolais y Beefmaster, seleccionadas de acuerdo con las necesidades productivas de cada región. Destacó que el subsidio estatal por semental aumentó de 12 mil a 20 mil pesos, lo que representa un respaldo importante para los ganaderos, considerando que el costo promedio de un toro ronda los 60 mil pesos.

"Este programa tiene muchos años y ha permitido que Coahuila tenga uno de los mejores hatos ganaderos del país. Los productores siguen apostándole a mejorar la genética de sus animales", expresó.

Montemayor agregó que durante el evento también se entregaron remolques para productores y se presentará una unidad móvil de servicios ganaderos, con la que se podrán realizar trámites y documentación directamente en las comunidades rurales. Señaló que esta estrategia buscó acercar los servicios a los productores y reducir tiempos y costos de traslado.

Finalmente, afirmó que el objetivo es mantener a Coahuila entre los estados líderes en producción de carne de calidad, junto con entidades como Sonora, Chihuahua y Nuevo León.