Comerciante forrajera se vuelve viral tras lluvia

Lo que comenzó como una pérdida por las lluvias del pasado martes terminó convirtiéndose en una oportunidad de difusión para un comerciante de una forrajera, luego de que un video captado por una de sus cámaras de seguridad se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la corriente de agua arrastra varios tanques con escobas, trapeadores y otros productos que el establecimiento tenía a la venta, tras las fuertes precipitaciones registradas en la zona sur de la ciudad.

El video generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron las imágenes ´chuscas´ y mostraron interés por la situación del comerciante.

Ante la atención que recibió la publicación, el propietario decidió aprovechar el alcance de la plataforma para lanzar una dinámica en la que invitó a los usuarios a participar en un "giveaway" para regalar algunas de los materiales que comercializa.

La convocatoria planteó una pregunta a sus seguidores sobre quién podría estar utilizando las escobas que fueron arrastradas por la corriente, con la intención de mantener la interacción generada por el video.

El comerciante pasó de documentar una afectación provocada por la lluvia a utilizar el alcance obtenido en redes sociales para promocionar sus productos y acercarse a sus clientes.

Aunque las lluvias ocasionaron daños materiales en su negocio, la difusión del video permitió que su caso llegara a más personas y generara una respuesta entre los usuarios de internet.