Congestión en casetas de peaje afecta movilidad en Saltillo, advierte Martha Moncada

SALTILLO, COAH.- La subsecretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Moncada, pidió que las autoridades federales atiendan los problemas de operación en las casetas de peaje, al considerar que las largas filas afectan la movilidad de los ciudadanos, la actividad turística y el traslado de trabajadores.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de la falla registrada en el sistema de cobro de la caseta Plan de Ayala, sobre la carretera Saltillo-Torreón, que provocó largas filas y el colapso de la circulación desde la madrugada de este jueves.

"Es un tema federal que sí nos pega, porque a cualquier persona le afecta. A cualquiera de nosotros que nos toque llegar a la caseta y que innecesariamente se hagan filas largas, con vacaciones y sin vacaciones, porque también las personas tienen su tiempo, ya sea para trabajo o para turismo", expresó.

Moncada señaló que mejorar la movilidad es indispensable para el desarrollo de diversas actividades y confió en que las autoridades competentes atiendan las solicitudes presentadas para resolver esta problemática.

Al ser consultada sobre las gestiones realizadas por la diputada federal Edna Dávalos, quien ha presentado diversas peticiones al Gobierno federal para atender las deficiencias en las casetas de la carretera Torreón-Saltillo, la subsecretaria respaldó dichas iniciativas.

"Qué bueno que la diputada ha presentado esas iniciativas, porque sí requerimos movilidad para todos los temas: para trabajo, para turismo y para todas las actividades. Ojalá que ese tipo de iniciativas permeen en las autoridades competentes para que tengamos más fluidez", declaró.

Asimismo, advirtió que algunas casetas presentan limitaciones en sus métodos de cobro, ya que únicamente aceptan pagos en efectivo, situación que también contribuye a retrasar el tránsito vehicular.

"Es una caseta donde ni siquiera reciben tarjeta; tienes que llevar efectivo, y eso también complica el paso de los automovilistas", señaló.

La postura de la funcionaria coincide con la contingencia registrada este jueves en la caseta Plan de Ayala, donde una falla en el sistema de cobro, reportada desde las 2:00 horas, ocasionó filas kilométricas en ambos sentidos de la carretera Saltillo-Torreón.

De acuerdo con reportes difundidos por transportistas en redes sociales, la circulación permaneció prácticamente detenida durante varias horas, afectando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que atendía una incidencia técnica en la autopista Plan de Ayala-El Porvenir, la cual generó una importante carga vehicular, por lo que exhortó a los usuarios a tomar precauciones y prever retrasos en sus traslados.