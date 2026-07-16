Subsecretaría de Protección Civil emite alerta por lluvias fuertes en Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de julio de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este jueves persistirán las condiciones meteorológicas favorables para la presencia de lluvias fuertes en diversas regiones de Coahuila, por lo que se mantiene el monitoreo permanente y se exhorta a la población a adoptar medidas preventivas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del monzón mexicano sobre el noroeste del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste de México, así como el desplazamiento de la onda tropical número 19, propiciarán lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en territorio coahuilense.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones repentinas en zonas urbanas y áreas bajas, así como deslaves en regiones serranas o terrenos con pendiente.

Además, se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con potencial para provocar la caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

* Evitar permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas.

* Asegurar techos, láminas, lonas y cualquier objeto que pueda desprenderse por efecto del viento.

* Retirar macetas, muebles y otros artículos de patios, balcones y azoteas.

* No cruzar arroyos, vados, calles inundadas o corrientes de agua, ya sea caminando o a bordo de un vehículo.

* Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura, debido a la baja visibilidad y al pavimento mojado.

* Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras que pudieran caer o colapsar.

* En caso de presentarse un torbellino, resguardarse en la planta baja de una construcción, dentro de una habitación interior y lejos de puertas y ventanas.

* Tener a la mano documentos importantes, lámparas, baterías y teléfonos celulares con suficiente carga, ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

* Debido a las altas temperaturas que continúan registrándose en algunas regiones del estado, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas meteorológicos, en coordinación con las autoridades municipales y federales, y continuará informando oportunamente a través de los canales oficiales.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales y, reportar cualquier situación de emergencia al 911.