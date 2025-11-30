Carlos Villarreal Pérez entrega obras de infraestructura en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez continúa cerrando el año con un ritmo intenso de trabajo, al entregar más obras de infraestructura en el oriente de Monclova, beneficiando a colonias que por años permanecieron en el rezago y mejorando de manera directa la calidad de vida de las familias.

Las acciones incluyeron el recarpeteo de la Calle Josefa Ortiz, entre 5 de Febrero y Avenida de la Revolución Mexicana, en la colonia San José, obra realizada con una inversión de 1.6 millones de pesos como parte de los proyectos sociales impulsados por el Gobierno del Estado.

De igual manera, se entregó la pavimentación de la Calle 38, entre Pablo González y 16 de Septiembre, en la colonia 21 de Marzo, intervención que superó los 930 mil pesos y forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, estrategia municipal que continúa extendiéndose a diversos sectores.

El alcalde destacó que estas acciones reflejan el compromiso de "Construir en Equipo" junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas y con la participación de la ciudadanía, con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano y social en toda la ciudad.

Durante las entregas, vecinos de ambas colonias agradecieron la llegada de estas obras que, aseguraron, representan un cambio significativo en movilidad, seguridad y bienestar para sus familias.

Villarreal Pérez reiteró que, en los últimos meses del año, su administración mantiene el paso firme, llevando más infraestructura y beneficios a los sectores.