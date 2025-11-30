Inauguran nuevo Centro Regional de Subastas de Ganado en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la presencia de autoridades estatales, líderes del sector ganadero y productores de la región, este sábado se puso en marcha el primer Centro Regional de Subastas de Ganado, ubicado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Castaños, un punto estratégico por su cercanía con la frontera de Estados Unidos, Nuevo León y otros puntos clave para el comercio pecuario.

El secretario de Desarrollo Rural, José María Montemayor, encabezó el arranque acompañado por Abel Ayala, presidente de la Unión Ganadera, además de pequeños propietarios, ejidatarios, integrantes del sector social y socios de la asociación local. Montemayor destacó que la región centro tiene una amplia proyección en el ámbito ganadero debido a su vasto territorio y el número de ranchos distribuidos en los municipios.

"Esta zona pudiera estar brindando servicio al menos a 3 mil ganaderos, lo que convierte este centro en una herramienta fundamental para fortalecer la economía rural", señaló.

El secretario subrayó que este proyecto forma parte del impulso nacional al sector pecuario que promueven el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han apostado por la creación de centros de subastas para mejorar los procesos comerciales y brindar mayor competitividad a los productores. "Hemos estado empujando desde el proyecto ganadero nacional. Hoy toma la iniciativa la Asociación Ganadera, a cargo de René Martínez y los socios", expresó.

También reconoció el esfuerzo del sector para sostenerse frente a un panorama económico complicado, marcado por presiones arancelarias y retos sanitarios en diversas regiones del país. Pese a esto, afirmó, los ganaderos se mantienen unidos y trabajando. "Los ganaderos organizados están en pie de lucha; con aportaciones privadas están construyendo este centro, pero también con el apoyo del Estado, municipios y asociaciones ganaderas", añadió.

El nuevo Centro Regional de Subastas permitirá realizar eventos comerciales y de exhibición que fortalecerán la economía local y regional, generando oportunidades para miles de productores y consolidando a Castaños como un nodo pecuario clave en el noreste del país.