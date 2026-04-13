Padres de familia toman el jardín de niños "edelmira garza campos" por presencia de intendente con antecedentes penales

SABINAS, COAH.- Un nutrido grupo de padres de familia del jardín de niños Edelmira Garza Campos, mantiene tomadas las instalaciones del plantel a manera de protesta por la presencia del intendente identificado como Leopoldo N. Los manifestantes lo señalan de tener antecedentes de adicción a las drogas, así como de haber cometido diversos delitos.

San Juanita Hernández García, madre de familia de la institución, explicó que fue este lunes, durante el regreso a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa, cuando se percataron de la presencia de esta persona en el plantel. Ante ello, los padres decidieron iniciar el movimiento y cerrar el acceso como medida de presión para exigir su retiro inmediato.

La entrevistada señaló que buscaron diálogo con las autoridades correspondientes y con la dirección del plantel; sin embargo, no obtuvieron respuesta a su petición. "Nos dijeron que no se podía hacer absolutamente nada al respecto para cambiar a esta persona", lamentó Hernández García.

Recordó que Leopoldo N es la misma persona que causó una situación similar el año pasado en la escuela primaria Miguel Hidalgo de esta ciudad, por los mismos antecedentes. Dijo que los padres de aquella institución vivieron un proceso parecido y temen que se repita el escenario en el jardín de niños.

Hernández García, respaldada por los padres de familia presentes, afirmó que mantendrán la toma de las instalaciones hasta que las autoridades educativas procedan al cambio del intendente. Exigen además garantías por escrito de que no volverá a ser asignado a la institución.

Los manifestantes reiteraron que la protesta continuará de forma pacífica pero firme, pues su única demanda es salvaguardar la integridad de los menores. Solicitaron la intervención directa de la Dirección de Servicios Educativos para resolver el conflicto y permitir el regreso a clases en condiciones seguras.