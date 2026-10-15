Exobreros de AHMSA rechazan prórroga de subasta y alistan protestas en Puerta 3

Ante la inconformidad generada por el aplazamiento de la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) hasta por 90 días hábiles, integrantes del movimiento de exobreros acordarán acciones de protesta en la Puerta 3 de la siderúrgica, al considerar insostenible la espera para las familias de los trabajadores.

Críticas a la prórroga del proceso judicial

Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente del grupo de excolaboradores, criticó que el proceso judicial se postergue hasta los primeros meses de 2027, al contabilizarse únicamente días hábiles por la resolución de la jueza del concurso mercantil.

Calificó la prórroga como una maniobra que afecta de forma directa la economía de la clase obrera y beneficia únicamente a los involucrados en la administración del concurso.

"Esto no se va a solucionar en 90 días naturales, se va a prolongar más allá, viendo resultados hasta enero o febrero de 2027; es algo que la clase obrera ya no resiste más. La subasta nos dejó un muy mal sabor de boca porque le dieron un revés a las familias de los trabajadores", aseveró Valenzuela de la Torre.

El representante dirigió sus críticas hacia el síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, y su equipo de asesores, a quienes acusó de actuar como juez y parte, mientras se consumen los recursos de la empresa sin generar actividad productiva.

Impacto en la economía de los trabajadores

Asimismo, al ser cuestionado sobre un eventual recorte de personal administrativo dentro de la planta, Valenzuela señaló que dicha medida carecería de impacto positivo a estas alturas del proceso, cuestionando la permanencia de asesores y directivos que continúan percibiendo salarios dentro de una siderúrgica paralizada.