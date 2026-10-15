Inversión de Arcosa en Castaños da respiro y estabilidad a la Región Centro

Como un respiro financiero que confirma la recuperación económica de la Región Centro, calificó José David Galindo Montemayor, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Frontera, la reciente inversión efectuada por la empresa Arcosa en el municipio de Castaños.

El líder sindical afirmó que las decisiones financieras y técnicas del sector privado demuestran que los períodos más críticos en la zona están quedando atrás, proyectando un cierre positivo en la generación de empleo para finales del año 2026 y mejores expectativas de producción para el inicio de 2027.

Impacto de la Inversión de Arcosa en la Región Centro

"Lo de Arcosa es oxígeno puro para la Región Centro, es esperanza y oportunidad. Nos confirma que las empresas confían en la zona y en los niveles de seguridad que mantiene el gobernador Manolo Jiménez Salinas", expresó Galindo Montemayor, resaltando el trabajo coordinado entre la iniciativa privada, el Gobierno del Estado y los municipios conurbados de Monclova y Castaños, este último bajo la interlocución del alcalde electo Carlos Villarreal Pérez.

Por otra parte, el dirigente cetemista señaló que, mientras se le da seguimiento oportuno al proceso que atraviesa Altos Hornos de México (AHMSA), la central obrera mantiene una convocatoria abierta para atender a los hijos de los excolaboradores de la siderúrgica en las oficinas de la CTM, con el objetivo de vincularlos a los flujos de contratación vigentes en diversas industrias del corredor industrial.

Seguridad Laboral y Oportunidades de Empleo

Galindo Montemayor enfatizó que el modelo de seguridad laboral y pública en Coahuila marca la diferencia frente al panorama crítico que viven otras entidades del país, lo que brinda certidumbre para consolidar alianzas entre las autoridades y el sindicalismo responsable que encabeza Tereso Medina Ramírez a nivel estatal.