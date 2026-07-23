Facilitan pago del agua en San Buenaventura: SIMAS lanza código QR

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de facilitar el cumplimiento del pago del servicio de agua potable, especialmente para usuarios que se encuentran fuera de la ciudad o que por motivos laborales no pueden acudir a las oficinas, el gerente de SIMAS San Buenaventura, Juan Martín Martínez, anunció la implementación de un nuevo sistema de pago en línea mediante código QR.

El funcionario explicó que esta nueva modalidad permite a los usuarios realizar el pago de su recibo de manera rápida y segura desde cualquier lugar. Para utilizarla, únicamente es necesario escanear el código QR, ingresar el número de contrato que aparece en el recibo, verificar los datos del titular y capturar la información bancaria de la tarjeta para completar la transacción.

- "Buscamos ofrecer una alternativa práctica para quienes no pueden acudir en horario de oficina o se encuentran fuera de San Buenaventura, aprovechando las herramientas tecnológicas que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana", señaló.

Martínez destacó que este nuevo servicio no sustituye los métodos de pago ya existentes, sino que amplía las opciones para los usuarios. SIMAS continuará recibiendo pagos en efectivo y con tarjeta en sus oficinas, además de aceptar transferencias bancarias y pagos en establecimientos autorizados como Súper Gutiérrez y Merco para usuarios cumplidos.

El gerente informó que el código QR estará disponible en la página oficial de SIMAS San Buenaventura, donde además se publicará un video tutorial con el procedimiento para realizar el pago en línea de forma sencilla.

Juan Martín Martínez enfatizó que ya se trabaja en una plataforma digital integral que permitirá, además del pago en línea, realizar reportes con generación automática de folios, dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas y mantener comunicación directa mediante WhatsApp, Facebook y otras redes sociales.