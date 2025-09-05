Gobierno Municipal de Frontera refuerza seguridad en Conalep Frontera

El Gobierno Municipal que encabeza Sari Pérez Cantú, a través de la Dirección de Protección Civil, llevó a cabo un curso intensivo de manejo de extintores dirigido a maestras, maestros y personal administrativo del Conalep Frontera. Esta capacitación a instituciones educativas, forma parte de las acciones de preparación rumbo al simulacro nacional de emergencias programado para el próximo 19 de septiembre.

La instrucción fue impartida por elementos de la dependencia, encabezados por su director Abraham Palacios Cedillo, quienes dieron a conocer la correcta utilización de extintores frente a un conato de incendio. Como parte de las acciones de prevención ante emergencias, se revisarán los planes internos de protección y se analizarán los riesgos que pueden presentarse dentro de los planteles educativos.

El objetivo principal es que cada integrante del personal cuente con los conocimientos necesarios para actuar de manera preventiva y eficaz en caso de contingencia, reduciendo así la posibilidad de accidentes y fortaleciendo la cultura de la autoprotección.

La capacitación contempla planteles de todos los niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, garantizando que cada sector reciba la información y las herramientas necesarias para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil.

El Gobierno Municipal de Frontera refrendó su compromiso con la seguridad de niñas, niños y jóvenes, así como con la tranquilidad de padres de familia y personal docente. La prevención es responsabilidad de todos, y con estas acciones se refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias en beneficio de la ciudadanía.