Sin agua en la colonia Borja

FRONTERA., COAHUILA.-Vecinos de la colonia Borja se encuentran sufriendo por la falta de vital líquido toda vez que desde el pasado fin de semana están batallando por la falta de suministro y si bien ayer martes les abrieron las válvulas de agua, con la presión no se alcanzó a llenar ni medio tinaco.

Juanita Hernández, habitante de la calle Olivares mencionó que con los fuertes calores que imperan en la entidad se requiere de una mayor cantidad de agua en los hogares sin embargo SIMAS está soltando muy poca presión, lo cual provoca que no tengan agua ni para bañarse.

Dijo que aunque todo el año han sufrido por la poca cantidad de agua que llega a los domicilios, los recibos llegan sin falta, lo que consideran ya que en ocasiones llega media hora o 45 minutos de agua, por lo que ni siquiera alcanzan a llenar los tinacos para el uso diario.

“Todo el vecindario estamos sin agua, nos dijeron que había una fuga y la repararon, según nos iban a mandar agua y solo abrieron las llaves por media hora por lo que nadie alcanzó a llenar nada pues en todos los domicilios hacía falta y fue muy poca la que llegó a cada hogar”.

Los vecinos mencionaron que por mes pagan entre 359 y 380 pesos aun cuando tiene agua de forma tandeada un día sí y uno no en horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo que aprovechan para lavar ropa y asear sus casas.

“Estamos desesperados, ya el año pasamos un grave problema de falta de agua y este año nos están haciendo lo mismo, SIMAS no asegura que el agua llega pero media hora de nada nos sirve y las pipas ni siquiera las manda para que nos llenen los botes, lo cual es muy injusto”.