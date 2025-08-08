Equipos de aire acondicionado llegan a la Clínica 7 del IMSS para renovación

La rehabilitación de la Clínica 7 del IMSS avanza con paso firme, tras la llegada de dos nuevos equipos de aire acondicionado, que se instalarán en los próximos días, esto como parte del plan de inversión que anunció la institución hace algunos meses para modernizar sus instalaciones.

Humberto Prado, consejero del IMSS, informó que el pasado jueves fueron entregados a la clínica local los equipos de aire que reemplazarán dos unidades de absorción antiguas que requerían agua para su funcionamiento, un problema recurrente debido al deterioro de la red hidráulica.

"Llegaron dos equipos ayer y se va a empezar a preparar para hacer los cambios, con estos equipos ya no se va a necesitar agua para su funcionamiento, por lo que ya no se tendrán problemas, porque muchas veces los equipos fallaban por la falta de agua o problemas con las tuberías".

En total, serán cuatro equipos los que se renovarán en el hospital, cambio que se realizará en lo que resta del año, para garantizar un correcto funcionamiento.

Estas mejoras se suman a las que ya se hicieron con la instalación de dos equipos más, la remodelación que se inició en el área de urgencias, así como el cambio que se hará de los elevadores, entre otros proyectos para mejorar la atención.

Señaló que esto es parte de lo que se había demandado durante años, pero que no se había concretado, esto a pesar de que se anunciaba año tras año inversiones en la Clínica 7, sin que el recurso llegara, pero en esta ocasión se ve el mejoramiento de las diferentes áreas de este hospital.

"Ahora se ve el trabajo, la inversión que se está haciendo. Antes se decía que se iba a invertir, pero no bajaba el recurso; ahora sí los hemos visto, con la instalación de climas, la rehabilitación de Urgencias y otras obras", indicó.