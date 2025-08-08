Autoridades de Monclova se Reúnen para Agilizar Escrituración

Con el objetivo de dar certeza jurídica a cientos de familias y poner fin al rezago en materia de vivienda, autoridades municipales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo para agilizar los trámites de escrituración en diversas colonias de Monclova.

Participó la Sindicatura, Catastro, Mejora Coahuila, Jurídico, CERTTURC y Tenencia de la Tierra, quienes coordinarán esfuerzos para que más ciudadanos accedan al programa de escrituración de bajo costo.

Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, explicó que este esquema es de gran beneficio para los ciudadanos, ya que una escritura que de manera particular puede costar hasta 50 mil pesos, a través del programa se logra en 8 mil pesos e incluso en algunos casos por 3 mil 500 pesos.

"Este es un seguimiento a la reunión que tuvimos hace tres semanas para identificar las colonias que siguen pendientes; inicialmente se habló de 31 lotes en la colonia Lucrecia Solano, pero al revisar encontramos más sectores que pueden entrar en este proceso", detalló.

Entre las colonias incluidas se encuentran Elsa Hernández, José de las Fuentes, Álamo, Lucrecia Solano y 21 de Marzo, donde existen terrenos con trámites detenidos desde hace años.

El funcionario adelantó que la intención es destrabar cualquier obstáculo, ya sea de carácter estatal o municipal, para que una vez listas las escrituras se realice una entrega masiva con la presencia del gobernador.