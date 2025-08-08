Seguridad Pública de Monclova asegura a menores en riesgo

Van por todos los menores que trabajan solos en la vía pública. La regiduría de Seguridad Pública de Monclova continuará con las acciones para asegurar a niños y adolescentes y canalizarlos a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), a fin de garantizar su integridad y evitar posibles casos de abuso o trata de personas.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, precisó que no se trata de detenciones, sino de una medida preventiva para salvaguardar la vida y derechos de los menores.

"Los menores que estén solos y en situación de riesgo, sobre de ellos sí vamos a ir, no en calidad de detenidos, pero sí asegurarlos y comunicarnos con los padres o responsables de su custodia", explicó.

El funcionario señaló que no se busca frenar el espíritu emprendedor, pero sí es necesario diferenciar entre una actividad que no representa peligro y otra que expone la integridad de los menores.

Como ejemplo, mencionó un caso reciente atendido por la policía sobre el bulevar Francisco I. Madero, donde varios adolescentes realizaban ventas en plena hora pico, con un adulto que no tenía ningún parentesco con ellos.

El hecho fue reportado al 911 y los menores fueron trasladados a la corporación para dar aviso a sus padres.

López subrayó que cuando los menores se encuentran acompañados por sus padres o tutores, como sucede en algunos puestos de alimentos, no se considera que exista riesgo, ya que el cuidado recae directamente en la familia.

"Lo que tratamos es evitar cualquier incidente que pueda terminar en tragedia o que mañana digan que no hicimos nada para prevenirlo", enfatizó.