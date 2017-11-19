Sobra camote en Santa Gertrudriz

CONGREGACION SANTA GERTRUDIS, SAN BUENAVENTURA, COAH.- Pese la crisis económica y el poco apoyo que reciben los campesinos, la producción de camote sobrevive en este lugar y es buscada por su bajo costo por aquellos que se dedican a la elaboración de dulces regionales.

En los porches de las casas se ve a las mujeres lavando el tubérculo color café para quitarle la tierra, secarlo y ponerlo en venta, a veinte pesos el kilo de todos tamaños para que se venda rápido.

Esta comunidad fue famosa en un tiempo por ser una de las más grandes productoras de camote del Estado, lo que llevó a que los compradores acudieran de todas partes a comprar, pero los altos costos en la producción, los insumos, el abandono de las tierras llevó a que la fama decayera, quedando solo unos cuantos productores que aún se dedican a la siembra de este producto tan apreciado en el ramo dulcero.

Elva Ramírez, vecina de la congregación dijo que la siembra del camote se hace en el ejido, que son pocos los que se dedican a ello, pero que tienen clientes que los buscan.

“Es un fruto apreciado por todos, pero en especial por los dulceros ya que la gente busca los cubiertos que son dulces tradicionales, además los vendemos baratos para que no se queden y ambos obtengamos ganancias”, dijo.

Agregó que es poca la producción, que pese a la crisis aún hacen el esfuerzo para continuar con la siembra del camote porque es una representatividad para ellos.