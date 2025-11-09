Preocupación por salud mental de adolescentes en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Una tarde convulsa se vivió el sábado en el sur de Saltillo cuando un joven de 17 años, identificado por las autoridades como Jaime "N", realizó un salto intencional desde un puente peatonal que cruza el bulevar Antonio Cárdenas en su cruce con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Según reportes recabados en el lugar, el suceso ocurrió poco después de media tarde cuando el menor, en presunta crisis emocional, se quitó la vida al arrojarse desde la estructura elevada. Testigos del hecho dieron aviso de inmediato al servicio de emergencias, y paramédicos de la Secretaría de Salud de Coahuila acudieron para atenderlo.

El joven fue trasladado con signos vitales al Hospital General de Saltillo en estado grave, presentando un traumatismo severo en la cara y múltiples heridas, lo que motivó que permaneciera en observación durante las horas siguientes.

Las autoridades de seguridad y justicia locales se presentaron al nosocomio y también en el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se indicó que el menor ya había cometido intentos de autoagresión en anteriores ocasiones, lo cual forma parte de la investigación en curso.

Este incidente reaviva la alerta sobre la salud mental de adolescentes en el municipio y el papel que juegan tanto la familia como las instituciones para identificar señales de alarma.

Aunque aún no se han emitido más detalles sobre los motivos que llevaron al joven a cometer el acto, se prevé que se realice valoración psicológica y se investigue el entorno del adolescente.

Las autoridades municipales y estatales han reiterado que se brindará apoyo integral a los familiares del joven y se reforzarán acciones de prevención en la zona sur de la ciudad.