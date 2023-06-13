Supervisan bibliotecas en Frontera

FRONTERA COAH.- “Todos los niños y jóvenes estudiantes de la colonia occidental tienen la biblioteca para ir a sentarse, estar en un ambiente climatizado, usar las computadoras, los libros, leer, hacer tareas en equipo y todos estos servicios son gratuitos”, señaló Roberto Piña tras comprometerse a mejorar las instalaciones de la biblioteca.

Fue el pasado lunes cuando se tuvo una reunión con los bibliotecarios, ahí uno de los encargados de una de las seis bibliotecas de Frontera se acercó al alcalde para pedirle que acudiera a revisar las instalaciones de la biblioteca, además le pidió el apoyo para hacer lo necesario.

1 / 3 El alcalde se comprometió a mejorar la instalación. 2 / 3 Todos los niños y jóvenes tienen un lugar a donde ir. 3 / 3 ❮❯

La mañana de este martes, el alcalde llegó a la biblioteca “Jesús Cedillo” junto a Roberto del Bosque; director de Obras Públicas y supervisaron el lugar en donde se brinda un servicio integral a niños y jóvenes.

“Es una necesidad real, aquí hay una pegazón y constantemente la lluvia se filtra y ocasiona daños, vamos a poner un sobre techo y se va a impermeabilizar, vamos a dar una resanada en el baño, reforzaremos las líneas que se taparon por el sarro, vamos a colocar vidrios, les daremos una pantalla Smart que se utiliza para dar el servicio, se instalará un cable para que todas las computadoras estén conectadas a una red de internet”, fueron los compromisos del alcalde Roberto Piña.

El bibliotecario dijo que la biblioteca ya no es un lugar solo para estudiar, se tienen talleres, cursos de computación coordinados con misiones culturales, Icatec, IMSS, siempre se ha tenido el apoyo de la administración.

Se tiene estantería abierta, préstamo en sala, en domicilio, horas de cuento, con el firme propósito de mejorar el hábito a la lectura, aquí no se tiene una sociedad de padres, no hay cuotas por lo que en gran medida dependen de los apoyos de presidencia municipal, por eso siempre tratan de tenerlas en buenas condiciones.