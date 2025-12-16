En la Picasso catean lote de autos por presunta venta ilegal

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte despliegue de autoridades de los tres niveles de gobierno sorprendió a vecinos de la colonia Picasso durante la madrugada de este martes, luego que se realizara un cateo en un lote de autos como parte de una investigación relacionada con la posible comercialización de vehículos de procedencia ilícita.

La movilización comenzó poco antes de las 01:00 horas, cuando unidades de la Fiscalía General del Estado arribaron al establecimiento conocido como "Autos Omega", ubicado sobre el bulevar Benito Juárez, entre las calles Mónaco y Montecarlo.

Acciones de la autoridad

Al operativo se sumaron corporaciones estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el perímetro para permitir el desarrollo de las diligencias sin contratiempos.

Con una orden judicial previamente autorizada, los agentes ingresaron al inmueble y procedieron a revisar de manera minuciosa los vehículos que se encontraban en el lugar, verificando números de serie, características físicas y documentación, con el fin de descartar que alguno contara con reporte de robo o irregularidades legales.

De forma paralela, personal ministerial inspeccionó las áreas administrativas del negocio, revisando archivos, equipos y otros espacios que pudieran aportar indicios relevantes para la investigación.

Detalles confirmados

El cateo se prolongó por cerca de dos horas, manteniendo la zona bajo vigilancia constante. Al finalizar el operativo, las autoridades informaron que no se detectaron anomalías ni elementos constitutivos de delito dentro del establecimiento, por lo que no se realizaron aseguramientos ni personas detenidas en esta acción.

Pese a ello, la Fiscalía General del Estado reiteró que estos operativos continuarán de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad, como parte de las estrategias para combatir el robo y la venta ilegal de vehículos, así como para garantizar certeza jurídica a los compradores y tranquilidad a la ciudadanía.