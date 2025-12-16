Madre monclovense da a luz a trillizas

Tres bebés trillizas nacieron en la Clínica No. 13 del IMSS en Ciudad Acuña, hijas de una madre originaria de Monclova. Tanto las recién nacidas como su madre se reportan en buen estado de salud, por lo que la tarde de ayer fueron trasladadas a la Clínica No. 7 del IMSS en Monclova para su revaloración médica previa a su alta.

El nacimiento se registró el pasado jueves, gracias a la labor coordinada del personal multidisciplinario del servicio de Ginecología y Obstetricia.

De acuerdo con el director del nosocomio, doctor Óscar Martínez Islas, Ruth, la madre de las menores, fue recibida en la unidad médica para iniciar labor de parto, culminando con una cesárea practicada alrededor de las 22:30 horas.

La intervención quirúrgica estuvo a cargo de los especialistas en ginecología, doctor José Manuel Rivas Flores y doctora Irma Alejandra Barragán Maynes; los pediatras, doctor Rodolfo Pérez Sánchez y doctora Ana Gabriela Tejero Méndez; así como la anestesióloga, doctora Mayra Nohemí López García.

Las trillizas nacieron con pesos de 2.725, 2.335 y 2.025 kilogramos, y midieron 47, 42 y 42 centímetros de largo, respectivamente. Tras su nacimiento y evolución favorable, madre e hijas egresaron para ser enviadas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, donde serían valoradas nuevamente antes de su alta definitiva.

Ruth y su esposo Juan expresaron su agradecimiento por las atenciones recibidas tanto en el HGZ No. 13 como en el HGZ No. 92 de Ciudad Acuña, destacando el profesionalismo y cuidado brindado por el personal médico y de enfermería desde su ingreso hasta el momento de su traslado.