Asaltan a taxista

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un taxista originario de Saltillo fue asesinado la madrugada de este domingo tras ser víctima de un violento asalto en el municipio de Ramos Arizpe.

El hombre, identificado como Jesús Abel "N", fue hallado con múltiples heridas provocadas por un arma blanca y murió poco después de ser trasladado al hospital rural conocido como El Ixtlero.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador del volante habría recogido un servicio en Saltillo con destino a la colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe. Sin embargo, al llegar al punto señalado, fue interceptado por varios sujetos que presuntamente intentaron despojarlo del vehículo y de sus pertenencias.

Durante el forcejeo, Jesús Abel fue atacado en repetidas ocasiones y quedó tendido sobre el bulevar del Parque Industrial, entre la avenida Francisco R. Alanís y la avenida de las Torres, a espaldas de una empresa del corredor industrial.

Un automovilista que pasaba por el sitio detuvo su marcha para auxiliarlo y lo trasladó de inmediato al hospital, donde lamentablemente perdió la vida minutos después de ingresar al área de urgencias.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al hospital para tomar conocimiento del hecho e iniciar las diligencias correspondientes.

La víctima fue identificada como conductor de la unidad con número económico 1078-T, perteneciente a una plataforma digital.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades mantienen activa la búsqueda del taxi robado, un Nissan Tsuru, así como de los agresores.