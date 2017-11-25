Tendría Ocampo Mando Único

OCAMPO, COAH.- La alcaldesa electa Arcedalia Ramírez Gaytán negocia la posibilidad de contar con Mando Único policial para cuando asuma al poder.
En días pasados la recién electa Edil dijo que anticipadamente ya había firmado un acuerdo para que este sistema policial se hiciera cargo de la vigilancia y seguridad del pueblo, por lo que ahora solo resta afinar detalles para que todo quede listo para el primero de enero del 2018.
Dijo estar de acuerdo con este sistema pero que falta afinar detalles para que quede listo ya que una de las consignas es arrancar la administración con todos los elementos que se necesitan para gobernar correctamente.
No tengo inconveniente de que así sea, pero es necesario comenzar con orden ya que se trata de la seguridad del pueblo.