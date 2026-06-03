Presenta Don Tino Lugo cuadro de deshidratación.

NUEVA ROSITA, COAH.- Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja del Municipio de Sabinas brindaron atención prehospitalaria a Don Tino, habitante de la colonia Rovirosa que fue desalojado de su propio hogar el pasado martes.

¿Cómo ocurrió el desalojo de Don Tino Lugo?

Arnold Mendoza Sarabia, paramédico de Cruz Roja Delegación Sabinas, mencionó que al enterarse del suceso, se trasladaron de inmediato al lugar para atender al anciano.

Al examinarlo, notaron que sufría deshidratación por falta de alimentación e hidratación adecuadas con agua y sueros que necesita su organismo.

Detalles confirmados sobre la atención médica

Además, presentaba fuerte hipertensión debido al desalojo de su hogar. Afortunadamente, el abuelito se está recuperando, pero requiere asistencia personal por lo sucedido.