Contactanos
Coahuila

Presenta Don Tino Lugo cuadro de deshidratación.

Don Tino Lugo, un anciano de la colonia Rovirosa, fue desalojado de su hogar el pasado martes, lo que provocó su deshidratación y fuerte hipertensión.

Por Teresa Muñoz - 03 junio, 2026 - 03:31 p.m.
Presenta Don Tino Lugo cuadro de deshidratación.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA ROSITA, COAH.- Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja del Municipio de Sabinas brindaron atención prehospitalaria a Don Tino, habitante de la colonia Rovirosa que fue desalojado de su propio hogar el pasado martes.

      ¿Cómo ocurrió el desalojo de Don Tino Lugo?

      Arnold Mendoza Sarabia, paramédico de Cruz Roja Delegación Sabinas, mencionó que al enterarse del suceso, se trasladaron de inmediato al lugar para atender al anciano.

      Al examinarlo, notaron que sufría deshidratación por falta de alimentación e hidratación adecuadas con agua y sueros que necesita su organismo.

      Detalles confirmados sobre la atención médica

      Además, presentaba fuerte hipertensión debido al desalojo de su hogar. Afortunadamente, el abuelito se está recuperando, pero requiere asistencia personal por lo sucedido.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados